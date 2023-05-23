Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг новый прорыв "украинской ДРГ" в Белгородскую область, о котором ранее сообщили ряд российских телеграмм-каналов.

"Поступают сообщения по Борисовскому району: село Богун-Городок, хутор Лозовая Рудка и село Цаповка. По нашей информации, был обстрел со стороны ВСУ, были прилеты. Но никто из мирных жителей не пострадал, повреждений нет. Некоторые Telegram-каналы начинают интерпретировать эту информацию как заход ДРГ и пытаться навести панику на людей. Никакого захода не было. ФСБ, МЧС и министерство обороны не подтверждают эту информацию. Военные отрабатывают", - заявил Гладков.

В то же время, российские телеграм-каналы продолжают сообщать якобы о новых атаках "украинских ДРГ" в Белгородской области.

Источник телеграмм-канала Shot заявляет, что "небольшая группа диверсантов снова замечена на границе - напротив села Козинка, там наблюдается около 40 человек. Еще дальше - на территории Украины (близ Лукашовки) замечено движение военной техники".

А телеграмм-канал Mash пишет, что "украинская ДРГ" укрепилась прямо на границе в районе КПП "Грайворон" со стороны Украины и до сих пор контролируют там свои позиции.

Вчера как раз около Козинки были основные бои, после чего, как утверждает минобороны РФ, "украинские ДРГ" были частично уничтожены, а частично ушли на территорию Украины.

Детальнее о том, что происходит в Белгородской области мы разбирались в отдельном материале.