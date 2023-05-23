В Белгородской области второй день продолжается "контртеррористическая операция", заявил губернатор Вячелсав Гладков.

При этом о ситуации продолжают поступать разные данные.

Украинские телеграм-каналы публикуют видео с техникой ВСУ на КПП "Козинка", который вчера, по ряду данных, был взят "российскими добровольцами". Там видны солдаты и земляные укрепления (правда, непонятно, российские или только что выкопанные). Также неясно, когда было сделано это видео.

Российские телеграм-каналы пишут, что "украинские ДРГ" еще находятся на территории Грайворонского района, вокруг Козинки. По одним данным, они разбиты на несколько групп, которые заняли позиции в лесополосах. И что из Украины в Белгородскую область якобы заходят к ним новые подкрепления под прикрытием мощного артиллерийского огня с украинской стороны.

По данным других российских пабликов, основная часть вооруженных групп ушла на территорию Украины, заминировав дороги перед отходом. Прямых боестолкновений с ними сейчас нет, но идут интенсивные артдуэли и российские силовики постепенно продвигаются к границе.

То есть, пока какой-то четкой картины происходящего на границе нет.

Примечательно, что российские силовые структуры до сих пор (спустя сутки после начала рейда) так и не дали ни одного официального заявления о происходящем (комментирует только губернатор Вячеслав Гладков, который не вдается в подробности военных действий). И это тоже является косвенным признаком того, что ситуация ещё далека от разрешения.

Также опубликовано видео, как заявляется, из села Гора-Подол в Белгородской области РФ. Слышна работа артиллерии.

Из этого села и еще восьми населенных пунктов, в том числе райцентра - Грайворона, отселены жители, сообщил губернатор Гладков.

"Отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено", - заявил глава области.

Ранее мы писали, что в инфополе РФ начались разборки из-за прорыва в Белгородской области.

Подробно о том, что происходит в Белгородской области, мы писали в отдельном материале.