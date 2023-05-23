"Институт изучения войны" (США) публикует карту предполагаемых границ "добровольческого" рейда в Белгородской области (помечены синим).

Организация считает, что подтвержденным можно считать занятие села Козинка в 600 метрах от границы с Сумской областью.

При этом заявления о захвате сел Глотово и Гора Подол (3 км и 5 км от границы) пока ничем не подтверждены, хотя есть заявления о том, что РДК и "Легион Свобода России" оперируют в этих районах.

"Институт" пишет, что, по ряду данных, отряд действует в составе двух танков, БТР и еще девяти бронемашин.

Судя по карте, атака произошла западнее российских полос укреплений, известных как "зубы дракона".

Отметим, что с утра губернатор области сообщил, что в Белгородской области вторые сутки продолжаются бои с российскими "добровольцами". Вячеслав Гладков заявляет, что "продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами" и есть информация о двух раненных жителях.

Детальнее в ситуации мы разбирались во вчерашних итогах. Легион "Свободная Россия" и "Русский добровольческий корпус" заявляли, что взяли под контроль Козинку - поселок недалеко от границы с Украиной.