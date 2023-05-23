В Белгородской области продолжается "контртеррористическая операция" - то есть бои с вооруженными группами, вошедшими из Украины.

Это следует из заявления губернатора Белгородской области Гладкова.

По его словам, "продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами".

Также он не советует уехавшим жителям не возвращаться пока в свои дома.

"Есть информация о том, что в тех населённых пунктах, в которые зашёл противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти", - заявил Гладков.

"Все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся. Ждём завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена", - добавил он.

Детальнее в ситуации мы разбирались во вчерашних итогах.

Легион "Свободная Россия" и "Русский добровольческий корпус" заявили, что взяли под контроль Козинку. События развивались стремительно, рейд распространился, судя по данным региональных телеграм-каналов, на соседние населенные пункты.

При этом Офис президента отрицает причастность Украины к событиям в Белгородской области.