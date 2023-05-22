В телеграм-каналах публикуют видео, на которых, как утверждается, над Москвой летает запущенный на воздушных шарах флаг воюющего на стороне легиона "Свобода России", который, сегодня, 22 мая, осуществил рейд в Белгородскую область.

Напомним, сегодня "Русский добровольческий корпус" заявил о взятии под контроль приграничного села в Белгородской области. А власти РФ заявили о заходе "ДРГ".

В комментарии "Стране" российский оппозиционер Пономарев сказал, что легион "Свобода России" и "Русский Добровольческий корпус" проводят разведку боем в Белгородской области.

Украинская разведка заверила, что в Белгородской области действуют исключительно россияне, которые создают "линию безопасности" для Украины.

СМИ сообщали о ранении замглавы Грайворона и еще троих людей в результате вылазки российских добровольцев.

Под вечер, как сообщалось, в России сообщили об уничтожении в Белгородской области десятков диверсантов.

Подробно о том, что происходит в Белгородской области, мы писали в отдельном материале.