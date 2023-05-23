Российские власти с утра подтвердили, что "контртеррористическая операция" в Белгородской области продолжается. То есть, вооруженные российские "добровольцы" либо ещё находятся на территории РФ, либо российские силовики ещё не завершили "зачистку" района.

Российские военные телеграм-каналы со ссылкой на свои источники сообщают, что основная часть "ДРГ" ушла за пределы госграницы. Но россияне пока еще продвигаются по населенным пунктам, поскольку "диверсанты" могут оставаться в домах.

При этом, по их заявлению, российские силы пока на зашли на разрушенный во время атаки пограничный пункт в Грайворонововском районе.

Другие российские паблики вчера вечером сообщали, что российские подразделения все ещё ведут бои и зачистку в Козинке и Глотово.

Анализируя информационный эффект от атаки, российские телеграмм-каналы пишут, что Украина за прошедшие сутки полностью сместила информационные акценты с Бахмута на действия в Белгородской области. Тем более, что в информполе Россия начались традиционные разборки на тему "кто виноват в том, что прорвали границу", "почему проспали атаку", "куда ушли миллиарды на обустройство границы", в которые уже включились куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и близкие к нему блогеры и телеграмм-каналы.

Детальнее в ситуации мы разбирались в отдельном материале.

Утром ISW сообщал о географии боев в Белгородской области и вооружении участников рейда.

Олеся Медведева в своем блоге также анализирует атаку в Белгородской области.