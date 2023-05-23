В минобороны РФ сделали первое заявление о ситуации в Белгородской области с момента прорыва.

Там заявили, что "в ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Уничтожено более 70-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов".

Напомним, утром ISW сообщал о географии боев в Белгородской области и вооружении участников рейда. Организация считает, что подтвержденным можно считать занятие села Козинка в 600 метрах от границы с Сумской областью. При этом заявления о захвате сел Глотово и Гора Подол пока ничем не подтверждены, хотя есть заявления о том, что РДК и легион "Свобода России" оперируют в этих районах.

Между тем британская разведка считает, что вчерашняя атака российских партизан на Белгородскую область стала не первой за последние дни. Напомним, она продолжается и сегодня.

В Кремле заявили, что "очень обеспокоены" прорывом в Белгородской области.

Детальнее в ситуации мы разбирались в отдельном материале.

Олеся Медведева в своем блоге также анализирует атаку в Белгородской области.