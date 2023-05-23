События в Белгородской области, куда со стороны Украины более суток назад вошла вооруженная группа, прокомментировали в Кремле.

Комментарий на эту тему дал российским СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это вызывает глубокую обеспокоенность и требует от нас больших усилий. Надо исходить из того, что все они – украинские боевики. Проводить специальное заседание Совбеза по ситуации в Белгородской области не планируется. "СВО" продолжается, чтобы не допускать такого впредь", - заявил спикер Путина.

Напомним, утром ISW сообщал о географии боев в Белгородской области и вооружении участников рейда. Организация считает, что подтвержденным можно считать занятие села Козинка в 600 метрах от границы с Сумской областью. При этом заявления о захвате сел Глотово и Гора Подол пока ничем не подтверждены, хотя есть заявления о том, что РДК и "Легион Свобода России" оперируют в этих районах.

Также сообщалось, что британская разведка считает, что вчерашняя атака российских партизан на Белгородскую область стала не первой за последние дни.

Детальнее в ситуации мы разбирались в отдельном материале.

Олеся Медведева в своем блоге также анализирует атаку в Белгородской области.