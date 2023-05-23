В Белгородской области РФ заявили об отмене "режима контртеррористической операции"

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Также сегодня российские СМИ публикуют видео, как утверждается, из Глотово в Грайворонском районе Белгородской области, где вчера шли бои. Заявляется, что оно сейчас находится под контролем РФ.

На видео больших разрушений в селе не видно. Из следов боев - поврежденный автомобиль на обочине.

Закадровый голос говорит, что среди жителей есть раненные, но нет убитых.

По данным российских СМИ, в результате рейда "Русского добровольческого корпуса" в Белгородскую область РФ погиб один гражданский – житель села Козинка. Также, по их информации, общее число пострадавших – 13.

Напомним, что сегодня из Белгородской области поступала противоречивая информация о якобы "украинских ДРГ".

Ранее мы писали, кто атаковал Белгородскую область и к чему это приведет.

Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 453-го дня войны. Главная новость дня - прорыв воюющих на стороне Украины россиян в Белгородскую область РФ. Украина заявляет, что не имеет отношения к происходящему, а атаку ведут российские добровольцы с целью строительства "линии безопасности для защиты граждан Украины". Из других важных новостей этих суток - ракетный удар по Днепру. Многие в городе говорят, что он был наиболее массированным за весь период войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге также анализирует атаку в Белгородской области.