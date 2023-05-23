В Белгородской области заявили об отмене "режима контртеррористической операции"
В Белгородской области РФ заявили об отмене "режима контртеррористической операции"
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Также сегодня российские СМИ публикуют видео, как утверждается, из Глотово в Грайворонском районе Белгородской области, где вчера шли бои. Заявляется, что оно сейчас находится под контролем РФ.
На видео больших разрушений в селе не видно. Из следов боев - поврежденный автомобиль на обочине.
Закадровый голос говорит, что среди жителей есть раненные, но нет убитых.
По данным российских СМИ, в результате рейда "Русского добровольческого корпуса" в Белгородскую область РФ погиб один гражданский – житель села Козинка. Также, по их информации, общее число пострадавших – 13.
Напомним, что сегодня из Белгородской области поступала противоречивая информация о якобы "украинских ДРГ".
Ранее мы писали, кто атаковал Белгородскую область и к чему это приведет.
Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 453-го дня войны. Главная новость дня - прорыв воюющих на стороне Украины россиян в Белгородскую область РФ. Украина заявляет, что не имеет отношения к происходящему, а атаку ведут российские добровольцы с целью строительства "линии безопасности для защиты граждан Украины". Из других важных новостей этих суток - ракетный удар по Днепру. Многие в городе говорят, что он был наиболее массированным за весь период войны.
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Олеся Медведева в своем блоге также анализирует атаку в Белгородской области.