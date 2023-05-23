Появилось видео с российского пограничного перехода в Грайвороново с военными в украинской форме и надписью "привет из Бахмута".

Когда было сделано видео - не уточняется.

Напомним, вчера этот пункт был атакован, как официально утверждалось, россиянами, воюющими на стороне Украины. И через него затем они прошли на территорию РФ.

Сегодня, как утверждают российские телеграмм-каналы, "украинская ДРГ" уже "вытеснена" с российской территории.

"Страна" подробно рассказывала о вчерашнем прорыве в РФ в отдельном материале.

Сегодня утром российские власти сообщали, что в Белгородской области вторые сутки продолжаются бои с российскими "добровольцами".

Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге вчера анализировала атаку в Белгородской области РФ.