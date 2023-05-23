"Привет из Бахмута". Появилось видео с разрушенного российского пограничного перехода в Грайвороново
Появилось видео с российского пограничного перехода в Грайвороново с военными в украинской форме и надписью "привет из Бахмута".
Когда было сделано видео - не уточняется.
Напомним, вчера этот пункт был атакован, как официально утверждалось, россиянами, воюющими на стороне Украины. И через него затем они прошли на территорию РФ.
Сегодня, как утверждают российские телеграмм-каналы, "украинская ДРГ" уже "вытеснена" с российской территории.
"Страна" подробно рассказывала о вчерашнем прорыве в РФ в отдельном материале.
Сегодня утром российские власти сообщали, что в Белгородской области вторые сутки продолжаются бои с российскими "добровольцами".
Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге вчера анализировала атаку в Белгородской области РФ.