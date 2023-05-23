Руководитель "Украинского института будущего" Вадим Денисенко подводит итоги вчерашнего рейда "партизан" в Белгородскую область.

По его мнению, данная операция имела больше информационное, нежели военное значение.

"Информационно россияне очень слабы. К сожалению, наши западные друзья не понимают и боятся информационной войны с россиянами. Минимальные вложения в эту войну будут давать кратные эффекты. Я могу гарантировать, что в отличие от военных, информационных выводов россияне не будут делать. Причина в самой структуре их информрынка. И его глобальной неповоротливости. Они построили идеальную машину для промывания мозгов в идеальной среде, где нет атак извне. Вчера было очень заметно, как до обеда всем запрещалось говорить или писать хоть что-нибудь. Затем, как только было принято решение, что скрыть информацию не удастся, шлюзы были спущены и даже лояльны режиму акины начали задавать неудобные вопросы. А власть традиционно молчала. Знаменитое "мочите в сортирах" осталось в давно прошедшем времени.

С военной точки зрения эта операция вряд ли стала чем-то выдающимся, но она резко обнажила информационные тылы врага. И здесь у нас могут открываться прекрасные перспективы", - считает Денисенко.

Ранее "Страна" уже обращала внимание, что в инфополе РФ начались разборки из-за прорыва в Белгородской области в духе "куда ушли миллиарды на обустройство границы".

Подробнее про новый рейд "русских добровольцев" мы писали во вчерашних итогах.