Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что у него есть вопросы к российскому Минобороны по поводу прорыва "украинской ДРГ" через границу.

Губернатор сказал, что у него еще больше вопросов к Министерству обороны РФ, чем у жителей области, которые интересуются, почему на второй год войны "украинские диверсанты" так легко смогли пройти через российскую границу.

При этом он заявил, что территория, где был прорыв, уже находится под контролем российских сил.

"Страна" уже анализировала, что означает Белгородский рейд для внутренней повестки в РФ. Как мы писали, одна из возможных задач рейда была информационная: вызвать вопросы внутри РФ к российской власти на тему, почему не удержали границу, и таким образом побудить российское командование перебросить на защиту границы резервы и подразделения армии РФ с других направлений, что ослабит российскую оборону на линии фронта накануне наступления ВСУ.

Судя по заявлению Гладкова, эта тактика отчасти срабатывает.

Между тем на Банковой причастность Украины к событиям в Белгородской области отрицают.

Сегодня появились видео и фото последствий рейда.