В ООН назвали атаку "Русского добровольческого корпуса" на Белгородскую область РФ "вызывающей обеспокоенность".

"Сообщения о происходящем в Белгородском регионе вызывают обеспокоенность", - заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик призвал "стороны" воздержаться от дальнейшей эскалации.

Напомним, сегодня вечером в Белгородской области заявили об отмене "режима контртеррористической операции".

"Страна" разбиралась, что показал и зачем был "Белгородский рейд".

Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 453-го дня войны. Главная новость дня - прорыв воюющих на стороне Украины россиян в Белгородскую область РФ. Украина заявляет, что не имеет отношения к происходящему, а атаку ведут российские добровольцы с целью строительства "линии безопасности для защиты граждан Украины". Из других важных новостей этих суток - ракетный удар по Днепру. Многие в городе говорят, что он был наиболее массированным за весь период войны.

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Олеся Медведева в своем блоге также анализирует атаку в Белгородской области.