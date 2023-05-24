Российские телеграм-каналы публикуют видео из пункта пропуска Грайворон, через который 22 мая "украинская ДРГ" проникла на территорию Белгородской области, предварительно разрушив его артогнем.

На пункте пропуска видна сгоревшая техника, сам пункт также существенно пострадал.

Как утверждают российские СМИ, сейчас пункт пропуска находится уже под контролем РФ, но периодически подвергается обстрелам со стороны Украины.

В том числе обстрел был и в момент нахождения там российских журналистов. Сообщается, что никто не пострадал.

Напомним, вчера губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области РФ отменили режим контртеррористической операции.

Также мы писали, что по данным расследования издания "7х7", границу с Украиной в Белгородской области, через которую на днях смогли прорваться вооруженные "партизаны", охраняют российские срочники.

"Страна" разбиралась, что показал и зачем был "белгородский рейд".

Война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 454-го дня войны. В Белгородской области РФ объявили об отмене режима контртеррористической операции. Тем самым российские власти как бы подчеркивают, что прорыв ликвидирован. Очевидно, что в РФ хотят сейчас обозначить, что в истории с прорывом поставлена точка, и постараются не заострять на ней внимание. Видимо, поэтому официальные лица в РФ крайне скупо комментировали ситуацию в Белгородской области. Также появились данные о том, что процессы по передаче Украине истребителей F-16 были запущены раньше, чем об этом стало известно официально.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует атаку в Белгородской области.