У участников рейда в Белгородской области действительно были американские машины.

В Financial Times вышла публикация, в которой подтверждается сообщение, что у них были как минимум американские джипы.

Один из авторов статьи говорил с лидером "Русского добровольческого корпуса" Денисом Никитиным, и тот, в частности, сообщил, что в рейде участвовали как минимум два бронеавтомобиля M1224 MaxxPro и несколько Humvee. Он отказался рассказать, откуда их взяли.

Часть, но не все опубликованные РДК фотографии машин сделаны с российской стороны границы, показал анализ FT. На фото и видео, распространявшихся российскими властями, также видны автомобили этих типов. Украина ранее получала такие машины от США.

Чиновник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк во вторник признал какую-то форму сотрудничества с участниками рейда, но настаивал, что они действовали самостоятельно.

"Конечно, мы с ними общаемся. Конечно, мы делимся какой-то информацией. И можно сказать, что мы даже сотрудничаем", - цитирует Черняка Financial Times.

Трансграничный рейд в Белгородскую область РФ совершили россияне, воюющие на стороне ВСУ. Легион "Свободная Россия" и "Русский добровольческий корпус" заявили, что взяли под контроль село Козинка в Грайворонском районе, в котором находится КПП "Грайворон" на границе Украины и России.

СМИ сообщили о ранении замглавы Грайворона и еще троих людей в результате вылазки российских добровольцев.

В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции. А ближе к вечеру прошла информация, что 39 диверсантов уничтожены в бою.

В Кремле заявили, что знают о прорыве "украинской ДРГ" на территорию Белгородской области и считают ее целью отвлечение внимания от Бахмута, о захвате которого сообщила РФ.

На Банковой причастность Украины к событиям в Белгородской области отрицают.

Сегодня появились видео и фото последствий рейда.

Западные СМИ пишут, что рейд в Белгородскую область РФ несет признаки операции ГУР Украины.