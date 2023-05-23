Трансграничный рейд в Белгородскую область РФ несет признаки операции ГУР Украины.

Об этом пишет The Times.

Издание отмечает, что "люди, проводившие рейд, были россиянами, но одетыми в украинский камуфляж, вооруженными винтовками стандарта НАТО и на американском "Хаммерах".

Издание не считает совпадением появление в тот же день видеообращения начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова, призвавшего российских военных сдаваться в плен.

"Кремль не может игнорировать угрозу, которую российские партизанские отряды при поддержке тяжелой артиллерии, бронетехники и боевых машин представляют для северной части границы с Украиной. Путин стоит перед дилеммой: если он не отведет войска обратно в Россию для защиты этих территорий, то покажет своему народу, что царь, которого они считали всемогущим, не может защитить даже границу. Это также сократит оборонные линии на юге именно тогда, когда Украина готовится нанести ответный удар", – пишет издание.

Журналисты предполагают, что именно это и есть конечная цель активности в Белгородской области: вызвать хаос, демотивировать врага, отвлечь войска и заставить сжигать ресурсы.

Как мы писали, вчера россияне, воюющие на стороне ВСУ, совершили рейд на территорию РФ в Белгородской области. Легион "Свободная Россия" и "Русский добровольческий корпус" заявили, что взяли под контроль село Козинка в Грайворонском районе, в котором находится КПП "Грайворон" на границе Украины и России.

СМИ сообщили о ранении замглавы Грайворона и еще троих людей в результате вылазки российских добровольцев.

В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции. А ближе к вечеру прошла информация, что 39 диверсантов уничтожены в бою.

В Кремле заявили, что знают о прорыве "украинской ДРГ" на территорию Белгородской области и считают ее целью отвлечение внимания от Бахмута, о захвате которого сообщила РФ.

На Банковой причастность Украины к событиям в Белгородской области отрицают.

Сегодня появились видео и фото последствий рейда.