ВСУ прикрывали участников рейда в Белгородскую область, но играли при этом "вспомогательную роль".

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источник.

ВСУ "играли преимущественно вспомогательную роль, охраняя границу Украины в этом районе на случай российской контратаки".

Украинские военнослужащие границу с Россией не переходили, заявил источник.

Трансграничный рейд в Белгородскую область РФ совершили россияне, воюющие на стороне ВСУ. Легион "Свободная Россия" и "Русский добровольческий корпус" заявили, что взяли под контроль село Козинка в Грайворонском районе, в котором находится КПП "Грайворон" на границе Украины и России.

СМИ сообщили о ранении замглавы Грайворона и еще троих людей в результате вылазки российских добровольцев.

В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции. А ближе к вечеру прошла информация, что 39 диверсантов уничтожены в бою.

В Кремле заявили, что знают о прорыве "украинской ДРГ" на территорию Белгородской области и считают ее целью отвлечение внимания от Бахмута, о захвате которого сообщила РФ.

На Банковой причастность Украины к событиям в Белгородской области отрицают.

Сегодня появились видео и фото последствий рейда.

Times пишет, что рейд в Белгородскую область РФ несет признаки операции ГУР Украины.