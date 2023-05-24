Reuters пишет, что участники рейда в Белгородской области могут быть связаны с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Об этом говорится в материале агентства.

Так, глава лондонского консалтингового агентства Mayak Intelligence и автор нескольких книг о российских вооруженных силах Марк Галеотти заявил, что хотя вторжение осуществляется оппозиционными действующему режиму РФ россиянами, "мы должны понимать, что это не независимые силы".

"Они контролируются украинской военной разведкой", - заявил Галеотти.

Также опрошенные эксперты считают, что хотя Киев и отрицает причастность к происходящему, тем не менее, акция "почти наверняка была скоординирована с ВСУ".

Опрошенные эксперты назвали целью акции - вынудить Россию оттянуть силы на другой участок фронта,

"Украинцы пытаются оттянуть русских в разные стороны, чтобы открыть бреши. Русские вынуждены посылать подкрепления. Им придется отреагировать на это и ввести туда войска, а затем разместить много войск вдоль всей приграничной зоны, даже если это не направление наступления Украины", - сказал аналитик Королевского института объединенных служб Нил Мелвин.

Напомним, вчера газета New York Times сообщила, что ВСУ прикрывали участников рейда, а Times писал, что операцию могло планировать ГУР Минобороны.

Между тем в Белгородской области заявили о ночной атаке дронов.