Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что ночью регион атаковало "большое количество" дронов. По его словам, горел газопровод, местами нет света, девять пострадавших - в больницах.

Об этом Гладков сообщил в телеграм-канале.

Также он заявил, что повреждения зафиксированы и в самом Белгороде. Пожар на газопроводе в приграничном районе Гладков назвал "небольшим", отметив, что "в течение суток будет все восстановлено", а причину установят следователи.

Он также заявил, что ведутся работы по восстановлению электросетей, поврежденных "во время захода диверсионно-разведывательной группы".

Напомним, вчера вечером в Белгородской области заявили об отмене "режима контртеррористической операции".

Также мы писали, что вчера из Белгородской области поступала противоречивая информация о якобы "украинских ДРГ".

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