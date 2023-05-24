Границу с Украиной в Белгородской области, через которую на днях смогли прорваться вооруженные "партизаны", охраняют российские срочники.

Об этом сообщается в расследовании издания "7х7".

Весной прошлого года президент РФ Владимир Путин пообещал, что срочников не будут отправлять на войну в Украину.

Находясь на границе в Белгородской области они формально в зоне боевых действий не находятся, хотя с начала войны на границе погибли минимум семеро российских срочников, говорится в расследовании.

Близкие солдат заявили, что их отправляют на территорию на границе в 200–300 метрах от Украины.

Сообщается, что срочники стоят на границе впереди, "самые первые", и даже видят украинских солдат, а пограничники и росгвардейцы, которые патрулируют периметр, располагаются уже за ними.

Командование Западного военного округа на жалобы заявило, что призывники "выполняют задачи, направленные на усиление и охрану государственной границы" на территории России и к участию в войне их не привлекают.

Напомним, вчера губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области РФ отменили режим контртеррористической операции. Как писала "Страна", тем самым российские власти как бы подчеркивают, что прорыв ликвидирован. Очевидно, что в РФ хотят сейчас обозначить, что в истории с прорывом поставлена точка, и постараются не заострять на ней внимание.

Видимо, поэтому официальные лица в РФ крайне скупо комментировали ситуацию в Белгородской области.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала атаку в Белгородской области.