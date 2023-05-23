Зеленский сегодня посетил передовые позиции на вероятном направлении контрнаступления ВСУ
Стало известно, на каком именно участке фронта побывал сегодня президент Украины Владимир Зеленский.
Офис президента пишет, что он посетил передовые позиции в линии обороны Угледар-Марьинка в Донецкой области.
Отметим, что Угледар - это одно из обсуждаемых направлений украинского контрнаступления против сухопутного коридора в Крым.
Ранее российские паблики сообщали об украинских атаках в этом районе - на село Сладкое у трассы Донецк-Волноваха.
Также мы публиковали видео - как сейчас выглядит Угледар.
Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 453-го дня войны. Главная новость дня - прорыв воюющих на стороне Украины россиян в Белгородскую область РФ. Украина заявляет, что не имеет отношения к происходящему, а атаку ведут российские добровольцы с целью строительства "линии безопасности для защиты граждан Украины". Из других важных новостей этих суток - ракетный удар по Днепру. Многие в городе говорят, что он был наиболее массированным за весь период войны.
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Олеся Медведева в своем блоге также анализирует атаку в Белгородской области.