Российские телеграм-каналы пишут о вчерашних атаках ВСУ в направлении Сладкого восточнее Угледара.

Сладкое, которое было захвачено россиянами ещё весной прошлого года, расположено в 7-8 километрах от трассы H20, которая через Волноваху соединяет Донецк с Мариуполем.

Отметим, что 14 мая минобороны РФ заявляло о попытке прорыва под Сладким "украинской диверсионно-разведывательной группы". Украина этого не подтверждала.

Направление на Волноваху и затем на Мариуполь обсуждается среди прочих направлений контрнаступления ВСУ с целью перерезания сухопутного коридора в Крым.

Напомним, в начале мая россияне заявляли о наступлении ВСУ под Угледаром и Запорожьем.

Также сообщалось, что вчера со стороны РФ и ее союзников прозвучал тезис - что Украина не собирается идти в контрнаступление. Подробнее о этом мы писали в итогах за вчерашние сутки.

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

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