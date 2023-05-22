Новая атака России и декларация Парламентской ассамблеи НАТО. Вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в понедельник, 22 мая.
Соответствующее видео появилось в телеграм-канале президента.
Главное из заявлений Владимира Зеленского:
- сообщил о 25 сбитых "шахедах" и части ракет, но признал, что есть и "прилеты". Сказал, что надежная ПВО нужна всем городам.
- прокомментировал декларацию Парламентской ассамблеи НАТО, которая назвала геноцидом преступления РФ в Украине.
- пообещал сохранить интерес мира к Украине и конвертировать его в военную поддержку.
Видео, судя по всему, президент записал в поезде.
Напомним, итоги вчерашнего дня Зеленский подвел в самолете из Японии.
Также сообщалось, что Владимир Зеленский не встретился с президентом Бразилии на саммите G7 в Японии.
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