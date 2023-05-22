Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в понедельник, 22 мая.

Соответствующее видео появилось в телеграм-канале президента.

Главное из заявлений Владимира Зеленского:

сообщил о 25 сбитых "шахедах" и части ракет, но признал, что есть и "прилеты". Сказал, что надежная ПВО нужна всем городам.

прокомментировал декларацию Парламентской ассамблеи НАТО, которая назвала геноцидом преступления РФ в Украине.

пообещал сохранить интерес мира к Украине и конвертировать его в военную поддержку.

Видео, судя по всему, президент записал в поезде.

Напомним, итоги вчерашнего дня Зеленский подвел в самолете из Японии.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский не встретился с президентом Бразилии на саммите G7 в Японии.

Война в Украине идет уже 453-й день. Мы следим за новостями 22 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 452-го дня войны. Продолжаются дискуссии вокруг того, захватила ли Россия Бахмут. После заявлений Пригожина о занятии города заявили минобороны РФ и Кремль. Украинская реакция официально осталась неизменной. Генштаб ВСУ в утренней сводке заявил о продолжении боев.

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