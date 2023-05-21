Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 21 мая, из самолета. По его словам, во время саммита стран G7 ("Большой семерки"), прошедшего в японской Хиросиме, Украина была действительно почетным участником, которого "слышал мир".

Видеообращение президента появилось в его телеграм-канале.

"Сегодня, в воскресенье, здесь, в Хиросиме, Украина была действительно почетным участником работы "Большой семерки". Украинская тематика - центральная, уважение ко всем украинцам - особое. Спасибо "Семерке"!" - сказал президент.

Зеленский добавил, что мир "действительно слышит позицию Украины" и поддерживает в вопросах защиты, гарантий безопасности, возвращении всех территорий и всех людей, забранных в плен или депортированных, справедливости и реализации "формулы мира".

"Встреча с президентом США Джо Байденом - и, как всегда, становимся сильнее после таких переговоров. Встреча с лидером Индонезии - содержательно. Встреча с президентом Республики Корея - есть потенциал для крепких отношений. Встреча с премьер-министром Канады Трюдо - спасибо, Джастин, тебе. Пообщался с лидерами Вьетнама и Австралии. Отдельно и подробно говорили с премьер-министром Японии - будем усиливать сотрудничество", - подытожил Зеленский.

Напомним, лидеры стран G7 за день до окончания саммита в Хиросиме приняли итоговое коммюнике. Они повторили тезис о том, что помогать Украине будут "столько, сколько потребуется".

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский хочет провести в июле саммит "формулы мира", приурочив его к 500 дням с начала войны.