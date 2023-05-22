Повреждены квартиры в пятиэтажке. Появилось видео последствий атаки на Синельниково
Появилось видео из Синельниково Днепропетровской области, куда утром упал БПЛА и обломки ракеты.
Соответствующее видео публикует "Радио Свобода".
На кадрах видно поврежденный фасад жилой пятиэтажки и квартиры жителей.
Напомним, что в городе пропала вода из-за обесточивания насосных станций.
Как сообщалось, ночью россияне атаковали военные и инфраструктурные объекты Днепра. Атака осуществлялась 16 ракетами разных типов и 20 ударными дронами "Шахид".
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