Появилось видео из Синельниково Днепропетровской области, куда утром упал БПЛА и обломки ракеты.

Соответствующее видео публикует "Радио Свобода".

На кадрах видно поврежденный фасад жилой пятиэтажки и квартиры жителей.

Напомним, что в городе пропала вода из-за обесточивания насосных станций.

Как сообщалось, ночью россияне атаковали военные и инфраструктурные объекты Днепра. Атака осуществлялась 16 ракетами разных типов и 20 ударными дронами "Шахид".

Война в Украине идет уже 453-й день. Мы следим за новостями 22 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 452-го дня войны. Продолжаются дискуссии вокруг того, захватила ли Россия Бахмут. После заявлений Пригожина о занятии города заявили минобороны РФ и Кремль. Украинская реакция официально осталась неизменной. Генштаб ВСУ в утренней сводке заявил о продолжении боев.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева к годовщине захвата Мариуполя российскими войсками в своем блоге реконструировала события, которые происходили год назад.