В Синельниково Днепропетровской области, куда утром упал БПЛА и обломки ракеты, пропала вода.

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

По его данным причина, по которой жители остались без воды, - обесточивание насосных станций водоканала "Днепр – Западный Донбасс".

"В городе Синельниково частично отсутствует вода на верхних этажах жилых домов. Нижние этажи с водой, она подается в безнапорном режиме. Пока вода есть в резервуарах. Пожалуйста, сделайте запасы", - заявил глава облсовета Николай Лукашук.

Предварительно, восстановление водоснабжения планируется не ранее 13:00.

Напомним, на Днепр и область ночью была массированная атака ракет и беспилотников. При обстреле Днепра разрушена пожарно-спасательная часть.

Также свет пропал в Запорожье и в районе Запорожской АЭС.

Война в Украине идет уже 453-й день. Мы следим за новостями 22 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 452-го дня войны. Продолжаются дискуссии вокруг того, захватила ли Россия Бахмут. После заявлений Пригожина о занятии города заявили минобороны РФ и Кремль. Украинская реакция официально осталась неизменной. Генштаб ВСУ в утренней сводке заявил о продолжении боев.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева к годовщине захвата Мариуполя российскими войсками в своем блоге реконструировала события, которые происходили год назад.