Стали известны новые подробности удара РФ по Днепру ночью 22 мая.

Одна из атак пришлась по аварийно-спасательной части Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Разрушены три здания, уничтожены более 20 единиц техники, пострадал спасатель.

Об этом заявил глава ГСЧС Сергей Крук.

В ГСЧС также опубликовали фото и видео последствий ночного удара по Днепру.

Как писала "Страна", Воздушные силы ВСУ сообщили подробности сегодняшнего удара. Атака осуществлялась 16 ракетами разных типов и 20 ударными дронами "Шахид". Были сбиты все беспилотники и четыре крылатых ракеты.

Война в Украине идет уже 453-й день. Мы следим за новостями 22 мая в своем онлайне.

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