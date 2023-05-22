Президент Украины Владимир Зеленский не встретился с президентом Бразилии Лулу да Сильвой на саммите G7 в Хиросиме. При этом в СМИ фигурировали противоположные версии - писали и что это Владимир Зеленский не пришел на встречу, и что встречу отклонили бразильцы.

Газета Financial Times, со ссылкой на источник, сообщала, что бразильцы не захотели встречаться с украинским президентом.

Financial Times написала, что несмотря на просьбы президента Франции Эммануэля Макрона, президент Бразилии Лула да Сильва так и не встретился с Зеленским на саммите G7 в Хиросиме.

При этом несколько бразильских официальных лиц не согласились с тем, что их президент отказался от встречи - по их версии, случилась накладка в расписании. По их данным, Лула согласился на встречу в воскресенье на время, которое требовала Украина.

"Бразильская команда даже вывесила флаг Украины в номере отеля Ana Crowne Plaza, где два лидера могли встретиться лицом к лицу. "Мы были доступны", — сказал бразильский чиновник.

На вопрос, разочарован ли он тем, что встреча не состоялась, Зеленский ответил: "Я думаю, что он (Лула) должен быть разочарован".

Позже представители Бразилии заявили журналистам, что они ждали Зеленского, но тот не пришел. Сегодня эту версию озвучил и президент Лулу да Сильва.

"В этом зале была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась", – рассказал Лула местному изданию G1.

По мнению президента Бразилии, у Владимира Зеленского "определенно была другая встреча". Он отметил, что не был разочарован, но расстроился, поскольку хотел бы встретиться с украинским лидером. "Зеленский взрослый и знает, что делает", – резюмировал он.

Напомним, Бразилия выступает одним из активных сторонников переговоров Киева и Москвы при посредничестве Китая. Ранее Лула да Сильва призывал Украину отказаться от Крыма.

Одной из целей поездки Владимира Зеленского на саммит в Хиросиму называют общение с лидерами Индии и Бразилии, которые не поддержали санкций против РФ. С премьером Индии украинский президент встретился.

Индия - один из крупнейших покупателей российской нефти после введения западного эмбарго.