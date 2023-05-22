Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра культуры Евгения Нищука главой Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Соответствующий указ появился на сайте президента.

Кроме того, Нищуку, согласно документу, поручено представить предложения относительно нового персонального состава Комитета Шевченковской премии.

На своей странице в Фейсбуке Нищук поблагодарил Зеленского и пообещал "делать все, чтобы Премия стала важным инструментом для популяризации Украины".

Нищук был министром культуры Украины с 27 февраля по 2 декабря 2014 года и с 14 апреля 2016 по 29 августа 2019 года. В 1995 году окончил Киевский театральный институт им. И. К. Карпенко-Карого. Актёр Киевской академической мастерской театрального искусства "Созвездие".

Отметим, в этом году впервые с 1962 года в день рождения Тараса Шевченко, 9 марта, не были объявлены лауреаты Национальной премии его имени и не опубликован соответствующий указ президента.

Глава Минкульта Ткаченко и на тот момент глава Комитета Нацпремии им. Шевченко Юрий Макаров тогда заявили, что объявят лауреатов Шевченковской премии вместе с победителями новой номинации "За вклад в победу" 22 мая - в день перезахоронения поэта.

Однако уже 11 марта Комитет премии объявил лауреатов части номинаций. Позже Макаров подал в отставку, а 16 марта члены Комитета премии заявили о сложении своих полномочий.