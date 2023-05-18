Министерство культуры лишило охранного статуса еще два советских памятника монументального искусства в Киеве: участникам Январского вооруженного восстания 1918 против Центральной Рады в Мариинском парке и обелиск в честь города-героя Киева на Галицкой площади (бывшая площадь Победы).

Об этом сообщается на сайте Минкульта.

Отметим, что когда объект вносят в Государственный реестр недвижимых памятников, он подлежит защите согласно Закону "Об охране культурного наследия".

Соответственно, лишение памятников охранного статуса позволяет местным властям их демонтировать без согласования органа охраны культурного наследия.

Напомним, ранее Минкульт согласовал снос памятников военачальнику Николаю Ватутину и советскому летчику Валерию Чкалову в Киеве.

Пока нерешенным остается вопрос демонтажа памятников Александру Пушкину и командиру Николаю Щорсу. Последний могут демонтировать частично: самого советского деятеля убрать, а его коня оставить на постаменте.

Также министр культуры одобрил снос памятника Пушкину в Полтаве и посоветовал заняться Петром I.