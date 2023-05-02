В подконтрольном РФ поселке Тавричанка Каховского района Херсонской области восстановили памятник Ленину.

Назначенные россиянами "власти" анонсировали, что планируют сделать к памятника дорожку и дизайнерскую клумбу. Торжественное официальное открытие монумента состоится 9 мая.

Памятник был демонтирован в 2015 году в рамках декоммунизации.

Ранее мы сообщали. что в ноябре в Мелитополе восстановили памятник Ленину. Его, как и в Тавричанке, демонтировали в 2015 году в рамках декоммунизации. Памятник находился на пересечении улиц Гетманская и Михаила Грушевского.

А год назад в захваченном россиянами городе Новая Каховка в Херсонской области установили памятник вождю мирового пролетариата. Его вернули на место перед мэрией, где памятник стоял до 23 февраля 2014 года.