В николаевском яхт-клубе демонтировали памятник государственному деятелю Российской империи, основателю города Григорию Потемкину.

Об этом сообщил в Фейсбуке активист и военнослужащий Илья Зелинский.

Зелинский отметил, что лично против таких мер, хотя такое мнение и непопулярно. По его убеждению, лучше бы переосмыслить роль Потемкина.

Бюст работы Инны Макушиной был установлен уже во времена независимости, в 2009 году.

На место скульптурного изображения водрузили вазон с растением, а надпись на памятнике на пьедестале закрыли зеленой тканью.

В 1788 году князь Григорий Потемкин-Таврический выпустил указ, согласно которому была заложена верфь, а позже вокруг нее начал строиться город Николаев.

Ранее мы писали, что осенью россияне вывезли из Херсона памятник князю Потёмкину и его останки, которые хранились в Свято-Екатерининском соборе города.

Между тем в начале мая Верховная Рада приняла законопроект под условным названием "антиПушкин", упрощающий извлечение связанных с Российской империей и СССР памятников культурного наследия из Государственного реестра недвижимых памятников Украины, их снос или перенос.