Верховная Рада приняла законопроект под условным названием "антиПушкин", упрощающий снос памятников, связанных с Российской империей и СССР.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Если с переименованием улиц процесс легче, то со сносом или переносом памятников - законодательно зарегулирован. Поэтому мы в Министерстве культуры и информационной политики Украины разработали законопроект, который стал известен как "АнтиПушкин". Сегодня депутаты во втором чтении большинством приняли наш проект закона. Теперь есть законные основания для извлечения памятников культурного наследия из Государственного реестра недвижимых памятников Украины, являющихся символом российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии", - пишет Ткаченко.

Отметим, что ранее по этой причине был невозможен в частности снос памятника Щорса в Киеве, который внесен в Список объектов культурного наследия национального значения.

Также Минкульту нужно было снять статус объектов культурного наследия с памятников Ватутину и Чкалову в Киеве чтобы их демонтировать.