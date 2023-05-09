Состоянием на 9 мая комиссия Министерства культуры осмотрела и актировала 40 объектов Киево-Печерской лавры из 79.

Об этом заявила председатель комиссии по приему передачи имущества монастыря Марьяна Томин.

"Сегодня комиссии удалось осмотреть еще пять корпусов Лавры. До 15 мая мы должны закончить нашу работу",- заявила Томин.

По ее словам, монахи монастыря не препятствуют осмотру.

На территории Лавры немноголюдно. У главных ворот продолжается молитвенное стояние прихожан УПЦ. У входа дежурит несколько полицейских, которые проверяют паспорта всех кто заходит на территорию монастыря.

Напомним, в УПЦ отрицают, что готовятся передавать корпуса Минкульту.

"Никакие корпуса Лавры заповеднику не переданы. Указанная информация о приеме-передаче имущества не соответствует действительности. Договор, заключенный в 2013 году между монастырем и заповедником по пользованию религиозной общиной культовыми зданиями и сооружениями, действует. По поводу одностороннего отказа заповедника от договора продолжается спор, разрешаемый Хозяйственным судом г. Киева. Пока не было принято ни одного решения по делу, монастырь продолжает пользоваться помещениями и совершать богослужения.

Следует отметить, что согласно условиям договора для передачи и возврата имущества органом управления государственным учреждением образуется комиссия. Вступление в права пользования имуществом возникает с момента подписания сторонами актов приема-передачи имущества, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. Монастырь не признает одностороннего расторжения заповедником договора, представители монастыря в деятельности комиссии не участвовали, какие-либо акты не подписывали", - заявили в УПЦ.

Напомним, ранее власти Киева ответили на петицию о расторжении договоров с УПЦ, которая появилась в начале апреля.