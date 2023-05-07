В ситуации вокруг Киево-Печерской лавры наступило определенное затишье. Монастырь Украинской православной церкви остается в нижней Лавре, однако комиссия Министерства культуры по приему-передаче имущества все-таки приступила к осмотру принадлежащих государству зданий и имущества, которыми пользуется монастырская братия по договору об аренде.

Сами монахи и верующие больше не препятствуют работе комиссии. Параллельно в судах продолжается слушание исков монастыря и Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" друг к другу, обвиняющих в нарушении договорных обязательств. При этом идут судебные процессы неспешно, что, возможно, не случайно.

Примечательно, что власть также перестала метать громы и молнии в УПЦ, хотя еще недавно грозилась ее запретить или реорганизовать, например, слив ее с Православной церковью Украины. Церковная тема вообще почти ушла из речей украинского руководства.

Что же происходит в отношениях УПЦ и власти, разбиралась "Страна".

Страсти поутихли

Противостояние вокруг Киево-Печерской лавры определенно пошло на спад. У входа в нижнюю лавру, занимаемую монастырем УПЦ, продолжают происходить молитвенные стояния верующих и монахов. В то же время комиссия Минкульта, которой ранее не давали работать на монастырской территории эти своеобразные пикеты, проводит постепенный осмотр помещений.

Без недоразумений, оборачивающихся новыми обвинениями друг против друга, не обходится.

2 мая Минкульт сообщил, что комиссия передала в пользование Нацзаповедника 16 корпусов лаврского комплекса, пребывающих в "удовлетворительном состоянии".

По словам и.о. гендиректора заповедника Максима Остапенко, проверяющие закончат проверку зданий до установленного срока своей работы - 15 мая.

Однако в УПЦ заявили, что никакой передачи корпусов не было, при этом подтвердив, что сотрудничают с комиссией.

"По сообщениям адвокатов, указанная информация относительно приема-передачи имущества не соответствует действительности. Договор, заключенный в 2013 году между монастырем и заповедником относительно использования религиозной общиной культовых зданий и сооружений, является действующим. По поводу одностороннего отказа заповедника от договора продолжается спор, решаемый в Хозяйственном суде Киева. Пока не принято никакого решения по делу, монастырь продолжает пользоваться помещениями и совершать богослужения… Монастырь не признает одностороннего разрыва заповедником договора, представители монастыря в деятельности комиссии не участвуют, никакие акты [о приеме-передаче имущества] не подписывал", - говорится в официальном сообщении церкви.

Как бы то ни было, запомним дату 15 мая, после которой вполне можно ожидать, что власть - или во всяком случае Минкульт - перейдет к новой стадии кампании против УПЦ. Иначе все будет выглядеть так, будто ревизия проводилась ради нее самой.

Тем временем судебные разбирательства вокруг Лавры также приобрели вялотекущий характер. Напомним: рассматриваются два иска: один - монастыря, не согласного с требованием выселиться из нижней Лавры, другой - нацзаповедника, требующего позволить пользоваться помещениями, занимаемыми сейчас монахами.

Состоявшееся 26 апреля по первому иску заседание в Хозяйственном суде Киева адвокат монастыря УПЦ Никита Чекман назвал подготовительным. По его словам, суд удовлетворил ходатайство монастыря и потребовал у ответчика акт о результатах проверки, которым установлены нарушения условий договора.

"Указанный акт представители монастыря неоднократно пытались получить самостоятельно, однако в ответ их уведомляли, что запрашиваемая информация имеет гриф по ограничению доступа "Для служебного пользования" и поэтому не может быть предоставлена. Считаем, что требование судом этого документа свидетельствует о готовящемся объективном и всестороннем судебном разбирательстве", - сообщил Чекман, отметив, что истец уже передал акт о результатах проверки в суд.

Новое заседание по иску состоится 19 мая. В то же время суд перенес рассмотрения иска заповедника к монастырю на 5 июня, причем, как утверждают в УПЦ, судья удовлетворил ходатайство их адвокатов.

Политолог Руслан Бортник в комментарии "Стране" сказал, что ситуация вокруг Лавры "перешла в юридически-административную плоскость" и "рутинизировалась", что, по его мнению, не случайно.

"Все выглядит так, будто стороны достигли неких непубличных договоренностей. Обеим стало понятно, что сценарий, по которому начала развиваться ситуация, вредил и власти и УПЦ", - говорит эксперт.

Как писала "Страна", недавно по стране прокатилась волна решений местных советов о разрыве договоров с церковью об использовании земли под храмами, возобновились захваты культовых сооружений с последующей передачей их ПЦУ.

Расхожая версия в политкругах, что Офис президента по меньшей мере не мешал этим шагам, таким образом взяв своеобразный реванш после того, как стало понято, что монахов УПЦ не удастся оперативно выселить из Лавры. Однако в какой-то момент, похоже, власть утратила управление ситуацией, так как тему отъема земли у УПЦ и вообще запрета этой церкви подхватили и начали использовать для своего пиара ее политические оппоненты, прежде всего партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".

К сегодняшнему дню шумиха стихла, по всей видимости, тоже по желанию власти. Или же - как версия - по договоренности сторон.

Дальнейшие сценарии

Что будет дальше, мнения расходятся. Как считает политолог Бортник, страсти стихли ненадолго - до решения суда о праве находиться УПЦ в нижней лавре.

"Не исключено, что новый виток противостояния между УПЦ и властью начнется после его вынесения. Во что оно выльется, сказать сложно", - комментирует эксперт "Стране".

Источник в политических кругах говорит, что власти будут стараться максимально воздействовать на суд, чтоб он вынес решение о расторжении договора по Лавре с УПЦ. "По Киево-Печерской лавре у власти четкая позиция, что ее должны у УПЦ забрать. Соответствующая установка дается и суду. Посмотрим насколько это сработает и как быстро суд вынесет решение", - говорит источник.

Собеседник, вхожий в круг крупных меценатов УПЦ, считает, что ситуация для церкви по-прежнему сложная. Допуск комиссии Минкульта на территорию Лавры он расценивает как подтверждение того, что УПЦ готовится ее покинуть.

"Насколько я понимаю, Лавру отняли. Юридические тонкости, конечно, займут еще какое-то время. Ближе к годовщине крещения Руси (28 июля - Ред.) о "возврате" лавры будет объявлено открыто", - говорит источник.

В то же время он не ждет прекращения давления на УПЦ. Напротив, власть, закончив с Лаврой, переключится на другие знаковые монастыри и храмы.

"Одна из целей этих усилий - довести ПЦУ до паритета с УПЦ. Глава ПЦУ Епифаний утверждает, что якобы с начала российского вторжения к ним перешли более тысячи парафий, приблизительно столько же перешли в течение нескольких лет до этого. То есть теперь более 2 тысяч. По официальным данным УПЦ, количество парафий превышает 12 тысяч. По словам Епифания, ПЦУ насчитывает уже более 8000 религиозных общин. Власть будет пытаться организовать переход новых приходов в ПЦУ, чтобы показать успешность "процесса объединения церквей". УПЦ же по-прежнему будет демонстрировать непротивление злу насилием", - утверждает источник.

В комментарии "Стране" председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент опроверг версию о якобы согласии УПЦ к "сдаче" Киево-Печерской лавры.

"Все разговоры в прессе вокруг работы т.н. министерской комиссии, как и заявления самого министра культуры, являются выдумками и спекуляциями. Уже пару недель по лавре ходят люди, которые на камеру называют себя министерской комиссией. Они осматривают здания, что-то фотографируют себе на мобильный телефон. Но никаких действий, которые можно было бы рассматривать как процесс приема-передачи имущества с баланса одной организации на баланс другой никто не осуществлял и не планирует этого делать. Никаких документов представители монастыря, как и нацзаповедника, между собой не подписывали. Никаких претензий, замечаний со стороны Минкульта высказано не было, наоборот, чиновники хвалят монахов и руководство духовной академии за хорошие содержание исторических помещений. Монахи продолжают жить там, где и жили. Студенты богословской академии учатся, как и прежде. В осмотренных храмах продолжаются богослужения. Любая другая информация не соответствует действительности", - говорит владыка Климент.

Также он опроверг заявление Епифания о том, что в ПЦУ 8000 приходов.

"Касательно заявлений Епифания могу заметить лишь одно: для серьезного человека, претендующего на статус религиозного деятеля, так безбожно обманывать просто неприлично. Я бы посоветовал ему переживать не о том, сколько парафий УПЦ перешло в ПЦУ, а посмотреть, сколь ничтожное число парафий Киевского патриархата и УАПЦ (Украинская автокефальная православная церковь - Ред.) перегистрировались в ПЦУ. В большинстве областей приходы Киевского патриархата как были, так и остались, никак не перерегистрировав свои уставные документы в ПЦУ. Похоже, что священники ПЦУ сами не верят в свою долгосрочную перспективу, а потому не спешат отрекаться от Филарета. Так что озвученная руководителем ПЦУ "статистика" не имеет ничего общего с реальностью. Сколько существует Украинская православная церковь, столько и муссируются слухи в отношении каких-то ее глобальных трансформаций. За более чем 30-летнюю историю УПЦ показала, что, несмотря на все выпавшие ей испытания, она остается наибольшей и самой консолидированной религиозной общиной не только в Украине, но и в православном мире. Нас, конечно, беспокоит, что из уст чиновников звучат необоснованные призывы к запрету УПЦ. Видимо эти чиновники, ввиду своей некомпетентности, не понимают, что церковь - это прежде всего народ, граждане страны. И никаким законом или постановлением нельзя запретить народ Украины и тем более его свободу совести и его глубоко внутренние религиозные убеждения", - заявил Климент.