Минкульт передал заповеднику Киево-Печерской Лавры 16 корпусов. Список
Комиссия Минкульта передала в пользование заповедника "Киево-Печерская Лавра" 16 корпусов. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.
Среди них:
- Келии Гостинного двора (корпус №55),
- Дом хозяйственный (корпус №60),
- Больница гостинного двора с церковью Богородицы Всех скорбных радостей (корпус №68),
- Келии гостинного двора (корпус №69),
- Келии гостинного двора (корпус №69) 58),
- Келии гостинного двора (корпус №71),
- Сторожка гостинного двора (корпус №71-а).
А также корпуса: №№ 72, 72-а, 74-я, 77, 77-а, 77-б, 111 , 113, 251 (комплекс построек Галереи от Ближних до Дальних пещер, подпорная стена Дебоскета, Ротонда подпорной стены Дебоскета, больница с церковью, Водонапорная башня).
Минкульт отмечает, что представители монастыря УПЦ обеспечили доступ Комиссии к помещениям и что все помещения находятся в удовлетворительном состоянии.
Напомним, что 30 апреля суд провел первое заседание по иску УПЦ к заповеднику "Киево-Печерская лавра" и потребовал акт проверки.
Накануне возле перекрытого корпуса Киево-Печерской лавры прошли столкновения между силовиками и верующими.
Также мы писали, что Минкульт назначил нового главу заповедника "Киево-Печерская лавра" накануне первого суда по выселению УПЦ.