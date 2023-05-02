Комиссия Минкульта передала в пользование заповедника "Киево-Печерская Лавра" 16 корпусов. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

Среди них:

Келии Гостинного двора (корпус №55),

Дом хозяйственный (корпус №60),

Больница гостинного двора с церковью Богородицы Всех скорбных радостей (корпус №68),

Келии гостинного двора (корпус №69),

Келии гостинного двора (корпус №69) 58),

Келии гостинного двора (корпус №71),

Сторожка гостинного двора (корпус №71-а).

А также корпуса: №№ 72, 72-а, 74-я, 77, 77-а, 77-б, 111 , 113, 251 (комплекс построек Галереи от Ближних до Дальних пещер, подпорная стена Дебоскета, Ротонда подпорной стены Дебоскета, больница с церковью, Водонапорная башня).

Минкульт отмечает, что представители монастыря УПЦ обеспечили доступ Комиссии к помещениям и что все помещения находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что 30 апреля суд провел первое заседание по иску УПЦ к заповеднику "Киево-Печерская лавра" и потребовал акт проверки.

Накануне возле перекрытого корпуса Киево-Печерской лавры прошли столкновения между силовиками и верующими.

Также мы писали, что Минкульт назначил нового главу заповедника "Киево-Печерская лавра" накануне первого суда по выселению УПЦ.