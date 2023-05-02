Со вчерашнего дня на территории Киево-Печерской Лавры активно работает комиссия Минкульта по приему и передаче имущества монастыря в государственное пользование.

Вчера комиссия проверила 7 корпусов, 55, 58, 60, 68, 69, 71 и 71а. Опечатан был только 55 корпус. Остальные корпуса это общежития и учебные помещения духовной семинарии, которые не опечатывали, чтобы там могли жить семинаристы.

Сегодня комиссия планирует проверить еще пять корпусов.

Состоянием на сегодняшний день, комиссия Минкульта проверила 18 корпусов Лавры. Члены комиссии заявляют, что планируют завершить свою работу до 15 мая.

Со стороны прихожан и священнослужителей УПЦ никто не блокирует работу комиссии Минкульта.

Напомним, ранее Минкульт ввел ограничения на пребывание в Нижней лавре, где находится храм УПЦ. Вход на территорию монастыря - только по паспортам. Также действует ограничение на движение автотранспорта. Заезд и выезд осуществляются по отдельному согласованию Заповедника.

Также сообщалось, что Минкульт создал комиссию для проверки Почаевской лавры и Кременецкого монастыря в Тернопольской области.

Ранее "Страна" детально разбиралась в ситуации вокруг Киево-Печерской лавры.