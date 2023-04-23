Минкульт создал комиссию по проверке ещё одной Лавры, входящей в УПЦ - Почаевской. А также Кременецкого женского монастыря (оба объекта в Тернопольской области).

Об этом заявил в эфире телемарафона министр Александр Ткаченко.

"У нас созданы комиссии по проверке использования объектов в Почаевской лавре", - сказал глава Минкульта.

"Там другая ситуация по сравнению с Киево-Печерской лаврой, потому что есть Кременецкий заповедник, есть Почаевская лавра, есть отношения между ними. В Кременецком заповеднике в одном из храмов прекратился срок соглашения об использовании. У нас также находится дело в местном суде относительно того, почему нас не допускают в этот храм, но это процесс", – добавил Ткаченко.

Комиссия была создана после соответствующего призыва комитета Рады по гуманитарной политике от 3 апреля.

Напомним, ранее УПЦ лишили права пользования Киево-Печерской лаврой, но монахи отказываются покидать обитель до решения суда. В монастыре также работает комиссия Минкульта в сопровождении полиции.

Как писала "Страна", наместника Киево-Печерской лавры Павла оставили под домашним арестом до 30 мая. СБУ подозревает его в оправдании российской агрессии и нарушении религиозного равноправия граждан.