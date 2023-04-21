Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов митрополита Павла на изменение меры пресечения. Таким образом наместник Киево-Печерской лавры остается под домашним арестом до 30 мая.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

После оглашения решения суда митрополит Павел подарил судьям и прокурору пасхальные яйца.

Напомним, митрополит находится под домашним арестом с начала апреля.

СБУ подозревает его в оправдании российской агрессии и нарушении религиозного равноправия граждан.

Ему вручили подозрение после того, как он начал активно выступать против выселения УПЦ из Лавры. В одном из видео он прямо обвинил Зеленского и его окружение в атаке на обитель.

Тем временем в другом суде Киева сегодня также избирают меру пресечения участнице акций в поддержку УПЦ Виктории Кохановской. Под судом собрались прихожане, чтобы поддержать ее.

А сегодня утром представители Минкульта опечатали еще один корпус Лавры, а полиция задержала семинариста. Задержание попало на стрим, но полиция по итогу отобрала телефон.