В Печерском суде Киева избирают меру пресечения правозащитнице Виктории Кохановской, которая поддерживает УПЦ в ее конфликте с Минкультом из-за Киево-Печерской Лавры.

Под судом собралось много полиции, а также группа поддержки Кохановской.

Прокуратура требует взять женщину под круглосуточный домашний арест, сообщил ее адвокат.

Кохановскую задержала полиция во время акций под Лаврой. УПЦ показали видео задержания, на котором видна борьба и слышен женский крик, после чего трансляция продолжается уже из автомобиля.

Ранее ее допрашивала СБУ по делу митрополита Павла.

Напомним, вчера в Киево-Печерской лавре вновь произошли столкновения полиции с верующими около 39 корпуса, который полицейские оцепили после прихода туда комиссии Национального заповедника.

Сегодня представители Минкульта и полиция опечатали еще один корпус Киево-Печерской Лавры. На территорию самого монастыря допускают лишь по паспортам. Также в Лавре сегодня полиция задержала стримера-семинариста УПЦ, который снимал сегодняшние события в монастыре.