Правозащитницу Викторию Кохановскую, которая участвует в акциях в Киево-Печерской лавре в поддержку УПЦ, задержала полиция. Это произошло во время прямого эфира.

О задержании сообщил телеграм-канал Украинской православной церкви.

Также канал опубликовал видео прямого эфира, который снимала Кохановская: на нем видна борьба и слышен женский крик, после чего трансляция продолжается уже из автомобиля. Слышно, как неизвестные отчитываются о задержании, видимо, по телефону.

Ранее мы сообщали, что 10 апреля Кохановской вручили повестку на допрос в СБУ. В повестке отмечалось, что женщину вызвали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. Перед этим Кохановская записала видео в поддержку УПЦ.

Позже правозащитница рассказала, что происходило на допросе в СБУ. По ее словам, допрос проходил по делу митрополита Павла.

"Вопросы касались как публичных высказываний митрополита Павла в интернете, так и его заявлений во время богослужений. Следователей интересовало, как я отношусь к его заявлениям", - рассказала Кохановская.