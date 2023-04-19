Национальная полиция Украины открыла уголовное производство против прихожан УПЦ.

Об этом сообщает полиция Киева.

Там заявили, что сегодня после завершения работы в Киево-Печерской лавре комиссии Министерства культуры группа лиц повредила защитные ролеты и вошла в помещение, которое представители комиссии осмотрели и опечатали.

Речь идет о помещении с ролетами на входе в галерею, которая ведет к 39-му корпусу.

Поврежденные ролеты, которые фигурируют в сообщении полиции. Фото: Страна

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, которая провела осмотр места происшествия и задокументировавшая нарушения. По данному факту следственный отдел того же управления полиции внес сведения о случившемся в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее днем мы писали, что в Киево-Печерской лавре обострилась ситуация. В монастырь снова прибыла комиссия заповедника и при помощи полиции опечатала корпус номер 39.

За неделю до этого комиссия Минкульта зафиксировала аварийное состояние помещения в Лавре, его непригодность для эксплуатации и признаки разрушения. На основании этого Минкульт обвинил УПЦ в доведении до разрухи памятника архитектуры на территории монастыря.