У главного входа в Киево-Печерскую лавру в четверг, 13 апреля, проводят акции противники Украинской православной церкви с требованиями выселить монахов УПЦ из Лавры.

Их собралось около трех десятков. Они пытаются вступить в словесную перепалку с прихожанами УПЦ, принесли с собой колонки, чтобы перекричать молитвы. Но верующие на них не реагируют.

На территории Лавры по-прежнему остается большое количество правоохранителей, которые круглосуточно патрулируют территорию монастыря, досматривают все автомобили которые заезжают и выезжают из Лавры.

Напомним, что ранее заповедник "Киево-Печерская лавра" обратился в полицию из-за блокировки работы его комиссии в монастыре.

Ранее Минкульт обвинил УПЦ в доведении до разрухи памятника архитектуры на территории Лавры.

Также мы анализировали, что от Лавры отступили, в регионах давят. Как и почему власти поменяли тактику борьбы с УПЦ.

В УПЦ заявляют, что будут ждать решения суда по договору на аренду Киево-печерской лавры. Первое заседание суда по этому делу по иску назначено на 26 апреля.