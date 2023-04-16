Люди святят пасхальные корзины, полиция усилила меры безопасности. Как проходит Пасха в Киево-Печерской лавре
В Киево-Печерскую лавру сегодня пришло немало людей освятить пасхальные корзины.
В нижней Лавре, где по-прежнему остаются священнослужители Украинской православной церкви, люди святят пасхи возле Крестовоздвиженского храма.
Много людей без пасхальных корзин просто прогуливаются по территории Лавры, посещают дальние и ближние пещеры.
В Верхней Лавре, где сегодня проводит службу Православная церковь Украины, святят пасхи возле Успенского собора.
У главного входа на территорию верхней Лавры правоохранители значительно усилили меры безопасности. Здесь стоит белее 15 сотрудников полиции, а также микроавтобус с камерой которая фиксирует всех кто заходит на территории.
Ранее "Страна" писала, что вчера в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры прошло ночное богослужение УПЦ, которое возглавил предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий. На богослужении присутствовал управляющий делами церкви митрополит Антоний.
В то же время митрополит Православной церкви Украины Епифаний в 23:00 провел праздничную службу в Михайловском соборе, а не в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
Мы также сообщали, что как готовилась столица к пасхальным богослужениям.