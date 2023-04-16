В Киево-Печерскую лавру сегодня пришло немало людей освятить пасхальные корзины.

В нижней Лавре, где по-прежнему остаются священнослужители Украинской православной церкви, люди святят пасхи возле Крестовоздвиженского храма.

Много людей без пасхальных корзин просто прогуливаются по территории Лавры, посещают дальние и ближние пещеры.

В Верхней Лавре, где сегодня проводит службу Православная церковь Украины, святят пасхи возле Успенского собора.

У главного входа на территорию верхней Лавры правоохранители значительно усилили меры безопасности. Здесь стоит белее 15 сотрудников полиции, а также микроавтобус с камерой которая фиксирует всех кто заходит на территории.

Ранее "Страна" писала, что вчера в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры прошло ночное богослужение УПЦ, которое возглавил предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий. На богослужении присутствовал управляющий делами церкви митрополит Антоний.

В то же время митрополит Православной церкви Украины Епифаний в 23:00 провел праздничную службу в Михайловском соборе, а не в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Мы также сообщали, что как готовилась столица к пасхальным богослужениям.