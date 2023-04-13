В четверг, 13 апреля, глава Православной церкви Украины Епифаний записал видеообращение, в котором открестился от влияния экс-президента Петра Порошенко на ПЦУ.

Текст заявления и видео появились на сайте ПЦУ.

Епифаний заявил, что ПЦУ навязывают имидж "церкви Петра Порошенко", пытаясь дискредитировать ее.

"Мы неоднократно опровергали такие лживые сплетни не только из-за заявлений, но и самими реалиями нашей жизни. Ни Петр Порошенко, ни любой другой политик, независимо от того, представляет ли он власть или оппозицию, не играет в жизни Православной церкви Украины какой-либо исключительной роли, которая бы давала кому-либо основания с этими именами в таком контексте увязывать нашу Церковь. Ни один, подчеркиваю – ни один из украинских политиков не имел и не имеет контроля относительно позиции и решений Церкви", - заявил Епифаний.

Напомним, что Зеленского просят возобновить расследование дел о деятельности Порошенко. Появилась такая петиция.

Также мы писали, что в Раде анонсировали законопроект о переходе храмов УПЦ в ПЦУ.