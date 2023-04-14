Минкульт сменил главу заповедника "Киево-Печерская лавра". Им стал Максим Остапенко, ранее руководивший заповедником "Хортица".

Об этом говорится в приказе министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

"С начала полномасштабного вторжения ученый встал в ряды ВСУ, сейчас же продолжит держать культурный и религиозный фронты", - сообщили в Минкульте.

Максим Остапенко (второй справа). Фото Минкульта

Максим Остапенко - кандидат исторических наук, автор научных работ по истории острова Хортица и Нижнего Поднепровья.

До нового назначения Остапенко занимал должность генерального директора Национального заповедника "Хортица".

Напомним, что руководство заповедника сменили в разгар попыток перевести лаврский монастырь из УПЦ в ПЦУ.

Фактически ситуация вокруг Лавры "заморожена", и, похоже, в этом состоянии она останется минимум до 26 апреля, когда состоится первое заседание в Хозяйственном суде Киева по иску УПЦ к нацзповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности предписаний о выселении.

О том, что решено не выгонять силой монахов, а дождаться решения суда, на днях заявил глава Комитета Рады по гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.