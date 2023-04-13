В четверг, 13 апреля, Украинская православная церковь впервые за 110 лет самостоятельно освятила миро.

Об этом говорится на сайте Киево-Печерской Лавры.

Ранее ежегодно освященное миро присылали из Москвы.

Миро - в христианстве специально приготовленное и освящённое ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания.

В православии самостоятельно совершать мироварение имеют право только автокефальные (полностью самостоятельные) церкви.

Напомним, вчера комиссия Минкульта, зафиксировала на территории Нижней Лавры аварийное состояние помещения, непригодное для эксплуатации и имеющее явные признаки разрушения.

Ранее мы писали, что Волынский облсовет проголосовал за запрет деятельности УПЦ на территории региона.

Накануне такое же решение приняли депутаты Ровенского облсовета. Ранее горсовет Ровно лишил УПЦ всех объектов в городе.

Также в Хмельницкой области продолжают массово переводить храмы УПЦ под юрисдикцию ПЦУ. На днях в УПЦ сообщили о захвате храма в Хмельницком, где представители ПЦУ уже провели первую службу.