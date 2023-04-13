Митрополит Черкасский Феодосий (УПЦ) помещен под круглосуточный домашний арест на 60 дней. Такое решение принял Сосновский районный суд Черкасс.

Несколько дней назад Феодосию объявили подозрение в "оправдании и глорификации вооруженной агрессии РФ". Повод - размещение на сайте Черкасской епархии статей со ссылкой на сайты РПЦ.

Феодосий же заявляет, что страница Черкасской епархии содержала ссылку на целый ряд православных сайтов. Эти ссылки сформировались автоматически, специальных распоряжений по этому поводу архиерей, по его утверждениям, не давал.

"Когда же он узнал о том, что у епархиального сайта такие ссылки, а это было еще до начала объявления подозрений и возбуждения уголовного дела против него, то этот недостаток был устранен", - цитирует Феодосия пресс-служба УПЦ.

По словам митрополита, "следствие либо само ошибается, либо сознательно вводит в заблуждение". Он считает дело против себя политическим и "звеном в атаке на Украинскую Православную Церковь".

Напомним, по факту нападения на епископа УПЦ в Черновцах полиция открыла дело о хулиганстве.

Ранее в УПЦ опровергли сообщения о российских паспортах Онуфрия и других священников.