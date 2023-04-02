В Киево-Печерской лавре сегодня с утра идет служба Украинской православной церкви, которую проводит ее предстоятель митрополит Онуфрий.

Прихожане молятся в храме и на улице.

На данный момент обстановка возле Киево-Печерской лавры спокойная.

Напомним, 31 марта к Лавре приезжали члены комиссии заповедника "Киево-Печерская Лавра", однако верующие УПЦ их снова не допустили к помещениям, которые те хотели проверить. После чего начались потасовки между священниками и верующими Украинской православной церкви и их противниками.

Позже руководство заповедника "Киево-Печерская лавра" обратилось в Хозяйственный суд Киева, чтобы устранить "многочисленные препятствия, которые чинит УПЦ".

А вчера Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу - в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Ходатайство прокуратуры о запрете записи публичных видео с последующей публикацией суд отклонил.

На днях Павел записал жесткое обращение в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Ему выписали подозрение сразу по двум статьям УК - 161 (разжигание межрелигиозной вражды) и 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ). У него дома провели обыск.