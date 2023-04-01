В субботу, 1 апреля, в Сети разошлось видео с девушкой, которая на коленях стояла и молилась около Киево-Печерской лавры, в то время как вокруг танцевали противники УПЦ.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

По данным пабликов, пишущих на тему религии, эта девушка - певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова. Она поэтесса и поет на гитаре свои песни.

Напомним, сегодня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения митрополиту Павлу - в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета по адресу: Бориспольский район, село Воронки.

Ходатайство прокуратуры о запрете записи публичных видео с последующей публикацией суд отклонил.

Ранее настоятель лавры митрополит Павел выступил в Шевченковском суде.

Он поблагодарил прокуроров "за тяжелую работу". Журналистов - за то что постоянно пишут о нем и таким образом популяризируют лавру.

"Страна" публиковала текст решения суда по митрополиту Павлу и видео о том, как ему надевают на ногу электронный браслет.

Также мы писали, что заповедник "Киево-Печерская лавра" подал в суд на УПЦ.